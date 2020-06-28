28.06.2020, 20:50
ФОТО И ВИДЕО | В Тарту горела квартира
Сегодня вечером в Тарту на улице Анне загорелась квартира на верхнем этаже многоквартирного дома. Находившиеся в комнате женщина и ребенок выбрались самостоятельно.
Сегодня вечером в Тарту на улице Анне загорелась квартира на верхнем этаже многоквартирного дома. Находившиеся в комнате женщина и ребенок выбрались самостоятельно.
"Сегодня в 19:04 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тарту на улице Анне загорелась квартира", - сказал Delfi дежурный пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Тамбет Води.
Находившиеся в квартире женщина и ребенок выбрались из квартиры сами.
Спасатели быстро взяли пламя под контроль, и в другие квартиры оно не распространилось. Но в коридор просочился дым.
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