28.06.2020, 20:50

ФОТО И ВИДЕО | В Тарту горела квартира


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Сегодня вечером в Тарту на улице Анне загорелась квартира на верхнем этаже многоквартирного дома. Находившиеся в комнате женщина и ребенок выбрались самостоятельно.

"Сегодня в 19:04 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тарту на улице Анне загорелась квартира", - сказал Delfi дежурный пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Тамбет Води.

Находившиеся в квартире женщина и ребенок выбрались из квартиры сами.

Спасатели быстро взяли пламя под контроль, и в другие квартиры оно не распространилось. Но в коридор просочился дым.

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