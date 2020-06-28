ФОТО И ВИДЕО | В Тарту горела квартира

"Сегодня в 19:04 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тарту на улице Анне загорелась квартира", - сказал Delfi дежурный пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Тамбет Води.

Находившиеся в квартире женщина и ребенок выбрались из квартиры сами.

Спасатели быстро взяли пламя под контроль, и в другие квартиры оно не распространилось. Но в коридор просочился дым.