ФОТО И ВИДЕО | В Таллиннском порту прогремели несколько взрывов. Дотла сгорела фура

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Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра сообщил, что в порту загорелась фура. Она сгорела полностью, никто из людей не пострадал.

Загоревшийся грузовик находился на парковке для выехавших с парома автомобилей.

По словам представителя спасателей, небольшие взрывы вызваны лопнувшими покрышками фуры.

Возгорание произошло между кабиной и прицепом. Водитель заметил его и сам вылез из кабины.

Поначалу пламя было небольшим, но очень быстро охватило всю машину. В настоящий момент выясняется, что могло послужить причиной возгорания.

Прибывшие на место инцидента пожарные приступили к тушению.

Насколько известно, химикатов или другого опасного груза в машине не было. По всей видимости, автомобиль перевозил строительные материалы.

Директор Таллиннского порта Валдо Калм сказал Delfi, что грузовик загорелся на стоянке для ожидания D-терминала. "Выясняем, что там точно произошло. Опасности для терминала или судов нет", - сказал Калм.

По словам одного из жителей близлежащего дома, сначала прозвучал сильный взрыв, затем несколько более слабых.