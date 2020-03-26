ФОТО И ВИДЕО | В Таллиннском порту прогремели несколько взрывов. До тла сгорела фура(8)
В четверг, в 17.30 в Таллиннском порту прогремели несколько взрывов.
В четверг, в 17.30 в Таллиннском порту прогремели несколько взрывов.
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Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра сообщил, что в порту загорелась фура. Она сгорела полностью, никто из людей не пострадал.
Загоревшийся грузовик находился на парковке для выехавших с парома автомобилей.
По словам представителя спасателей, небольшие взрывы вызваны лопнувшими покрышками фуры.
Возгорание произошло между кабиной и прицепом. Водитель заметил его и сам вылез из кабины.
Поначалу пламя было небольшим, но очень быстро охватило всю машину. В настоящий момент выясняется, что могло послужить причиной возгорания.
Прибывшие на место инцидента пожарные приступили к тушению.
Насколько известно, химикатов или другого опасного груза в машине не было. По всей видимости, автомобиль перевозил строительные материалы.
Директор Таллиннского порта Валдо Калм сказал Delfi, что грузовик загорелся на стоянке для ожидания D-терминала. "Выясняем, что там точно произошло. Опасности для терминала или судов нет", - сказал Калм.
По словам одного из жителей близлежащего дома, сначала прозвучал сильный взрыв, затем несколько более слабых.
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