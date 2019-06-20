ФОТО И ВИДЕО: В Таллинне загорелись припаркованные во дворе дома машины

В одном из дворов Таллинна загорелись припаркованные машины. Трансляцию с места событий вел один из участников группы EZ-дуны! в Facebook.
В одном из дворов Таллинна загорелись припаркованные машины. Трансляцию с места событий вел один из участников группы EZ-дуны! в Facebook.
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