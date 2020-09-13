ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне водитель спорткара дал по газам и совершил ДТП: два человека в больнице

Полиция установила, что спорткара Corvette со стороны Копли по направлению Палдиского шоссе. Машины остановились на перекрестке, когда перед ними загорелся красный свет. Машины стояли напротив друг друга — каждая на свое полосе.

Как только загорелся зеленый, водитель Corvette нажал на газ, затем потерял управление и врезался в Nissan.

Водители обеих машин были трезвые. В результате ДТП пострадала 41-летняя женщина и 15-летняя девочка, которые находились в Nissan. Обе находятся в больнице. Их жизни вне опасности.