13.09.2020, 16:48
ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне водитель спорткара дал по газам и совершил ДТП: два человека в больнице(47)
Сегодня днем на столичной улице Сыле произошла авария: спортивная машина Corvette врезалась во внедорожник Nissan.
Сегодня днем на столичной улице Сыле произошла авария: спортивная машина Corvette врезалась во внедорожник Nissan.
Полиция установила, что спорткара Corvette со стороны Копли по направлению Палдиского шоссе. Машины остановились на перекрестке, когда перед ними загорелся красный свет. Машины стояли напротив друг друга — каждая на свое полосе.
Как только загорелся зеленый, водитель Corvette нажал на газ, затем потерял управление и врезался в Nissan.
Водители обеих машин были трезвые. В результате ДТП пострадала 41-летняя женщина и 15-летняя девочка, которые находились в Nissan. Обе находятся в больнице. Их жизни вне опасности.
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