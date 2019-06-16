16.06.2019, 10:45
ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне водитель Mazda пытался сбежать от полиции, но был задержан
Вчера вечером полиция заметила на Пирита теэ совершавший подозрительные маневры красный автомобиль Mazda, управлявшему которым мужчине блюстители порядка дали сигнал остановиться. Водитель же проигнорировал его, и это перешло в более масштабную погоню, где пострадал, к счастью, только дорожный знак.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, мужчина на Mazda попытался на большой скорости сбежать в сторону центра города и по пути задел один дорожный знак.
Полиции все-таки удалось остановить машину и задержать водителя. Находившегося за рулем мужчину отвезли на экспертизу, чтобы выяснить, был ли он трезв или нет. Детали выяснят в ходе дальнейшего делопроизводства.
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