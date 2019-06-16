ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне водитель Mazda пытался сбежать от полиции, но был задержан

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, мужчина на Mazda попытался на большой скорости сбежать в сторону центра города и по пути задел один дорожный знак.

Полиции все-таки удалось остановить машину и задержать водителя. Находившегося за рулем мужчину отвезли на экспертизу, чтобы выяснить, был ли он трезв или нет. Детали выяснят в ходе дальнейшего делопроизводства.