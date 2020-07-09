09.07.2020, 21:04
ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне скутер сбил женщину на пешеходном переходе
В четверг вечером в столичном районе Мустамяэ на остановке Лепистику произошло ДТП, в результате которого пострадала и была доставлена в больницу 58-летняя женщина.
Информация о происшествии поступила в полицию в 18.30. Сообщалось, что в Мустамяэ на пешеходном переходе у остановки Лепистику произошло ДТП: переходившую дорогу 58-летнюю женщину сбил скутер.
По предварительной информации, управлявший мотороллером 33-летний мужчина был трезв и ехал на зеленый (разрешающий) сигнал светофора.
Женщину доставили в больницу, все обстоятельства инцидента выясняются.
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