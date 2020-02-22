22.02.2020, 18:10
ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне штормовой ветер повалил березу. Она едва не упала на автомобили
Сегодня около 15 часов в Таллинне на улице Тубли упала береза.
Сегодня около 15 часов в Таллинне на улице Тубли упала береза.
По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, падению березы, очевидно, поспособствовал ветер и, к счастью, никто не пострадал.
С сегодняшнего утра по всей Эстонии дует сильный ветер, в Западной Эстонии также ожидаются наводнения.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Змея устроила охоту на людей в туалете
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
Азербайджан. Смерть невесты через пару дней после свадьбы