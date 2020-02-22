22.02.2020, 18:10

ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне штормовой ветер повалил березу. Она едва не упала на автомобили


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Сегодня около 15 часов в Таллинне на улице Тубли упала береза.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, падению березы, очевидно, поспособствовал ветер и, к счастью, никто не пострадал.

С сегодняшнего утра по всей Эстонии дует сильный ветер, в Западной Эстонии также ожидаются наводнения.

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