ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне штормовой ветер повалил березу. Она едва не упала на автомобили

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, падению березы, очевидно, поспособствовал ветер и, к счастью, никто не пострадал.

С сегодняшнего утра по всей Эстонии дует сильный ветер, в Западной Эстонии также ожидаются наводнения.

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