22.02.2020, 18:10
ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне штормовой ветер повалил березу. Она едва не упала на автомобили(7)
Сегодня около 15 часов в Таллинне на улице Тульби упала береза.
Сегодня около 15 часов в Таллинне на улице Тульби упала береза.
По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, падению березы, очевидно, поспособствовал ветер и, к счастью, никто не пострадал.
С сегодняшнего утра по всей Эстонии дует сильный ветер, в Западной Эстонии также ожидаются наводнения.
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