ФОТО и ВИДЕО | В Таллинне прямо на проезжей части мужчина застрял в дверях автобуса

"По первоначальным данным, автобус стоял на перекрестке Таммсааре теэ и Сыпрузе пуйестеэ, после чего совершил поворот налево в сторону торгового центра Magistrali. Автобус стоял на перекрестке, когда пассажиры оповестили водителя автобуса о случившемся. Пассажиры освободили 29-летнего мужчину из зажатых дверей. Причины произошедшего выясняются", — рассказала RusDelfi старший инспектор аварийной группы Пыхьяской префектуры Хелен Пуусемп.

Прибывшая на место скорая помощь доставила мужчину в больницу. По первоначальным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция просит пассажиров, которые стали свидетелями произошедшего, позвонить по номеру 112 для помощи в выяснении обстоятельств.

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