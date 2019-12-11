ФОТО и ВИДЕО | В страшном пожаре в Тарту погибла семья из пяти человек: отец, мать и трое детей(27)
Вчера поздно вечером в районе Ихасте в Тарту загорелся двухэтажный жилой дом, в результате чего погибли пять человек, трое из которых — дети.
Сообщение о пожаре на улице Койдутяхе в Тарту поступило в Центр тревоги 10 декабря в 23:58. Звонивший оказался соседом и сообщил, что в доме живет семья с детьми. Прибывшие на место за шесть минут спасатели команды Аннелинна обнаружили, что здание полностью охвачено огнем и сразу войти в него не представляется возможным.
Пожарные начали тушить дом снаружи, а спасатели-специалисты поэтапно проверяли обгоревшие комнаты, где и обнаружили погибших: мужчину, женщину и троих детей.
Все, что было внутри дома, сгорело. В ходе спасательных работ в здании обнаружили газовый баллон.По первоначальным данным, газовый баллон не связан с пожаром.
Причины и обстоятельства случившегося выяснят полиция и прокуратура.
Репортер Delfi побывал на месте происшествия и сказал, что утром к дому пришли мать и сестра погибшей женщины. Они принесли свечи и игрушки. По их словам, у семьи в последнее время дела шли хорошо. ”Жизнь стала хорошей”, — сказала мать. Все пять членов семьи были счастливыми и активными, много времени проводили вместе. ”Они были очень активные и славные”, — сказала сестра.
Подобный несчастный случай произошёл в январе 2015-го года, когда в Ляэне-Вирумаа в волости Лаэквере, в деревне Роху погибла мать с двумя детьми.
За последние семь дней декабря в пожарах в Эстонии погибло уже восемь человек. Всего в этом году из-за огня умерло 39 человек.
Спасатели призывают быть предельно внимательными при обращении с огнем и регулярно проверять исправность вашего дымового датчика.
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