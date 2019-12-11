ФОТО и ВИДЕО | В страшном пожаре в Тарту погибла семья из пяти человек: отец, мать и трое детей. Шансов на спасение не было

Вчера поздно вечером в районе Ихасте в Тарту загорелся двухэтажный жилой дом, в результате чего погибли пять человек, трое из которых — дети.

В 14:15 состоялась пресс-конференция Спасательного департамента, прокуратуры и полиции, на которой представители ведомств сообщили, что к тому моменту, как пожар обнаружили, дом уже был заполнен огнем и у людей не было шансов на спасение. Погибшими оказались дети 1, 3 и 7 лет, 27-летняя женщина и 28-летний мужчина.

По имеющимся данным, пожар начался с того места, где находились холодильники.Смотрите видеозапись конференции!

Выяснилось, что семья въехала в дом весной этого года. Начиная с апреля владельцами дома числятся 27-летняя Каролина и 28-летний Сергей, которые носят одну фамилию. На своих страницах в соцсетях они активно делились семейными фотографиями. Судя по снимкам, у пары было трое сыновей.

Сообщение о пожаре на улице Койдутяхе в Тарту поступило в Центр тревоги 10 декабря в 23:58. Звонивший оказался соседом и сообщил, что в доме живет семья с детьми. Прибывшие на место за шесть минут спасатели команды Аннелинна обнаружили, что здание полностью охвачено огнем и сразу войти в него не представляется возможным.

Пожарные начали тушить дом снаружи, а спасатели-специалисты поэтапно проверяли обгоревшие комнаты, где и обнаружили погибших: мужчину, женщину и троих детей.

Все, что было внутри дома, сгорело. В ходе спасательных работ в здании обнаружили газовый баллон.По первоначальным данным, газовый баллон не связан с пожаром.

Причины и обстоятельства случившегося выяснят полиция и прокуратура.

Репортер Delfi побывал на месте происшествия и сказал, что утром к дому пришли мать и сестра погибшей женщины. Они принесли свечи и игрушки. По их словам, у семьи в последнее время дела шли хорошо. ”Жизнь стала хорошей”, — сказала мать. Все пять членов семьи были счастливыми и активными, много времени проводили вместе. ”Они были очень активные и славные”, — сказала сестра.

Подобный несчастный случай произошёл в январе 2015-го года, когда в Ляэне-Вирумаа в волости Лаэквере, в деревне Роху погибла мать с двумя детьми.

За последние семь дней декабря в пожарах в Эстонии погибло уже восемь человек. Всего в этом году из-за огня умерло 39 человек.

Спасатели призывают быть предельно внимательными при обращении с огнем и регулярно проверять исправность вашего дымового датчика.