29.01.2021, 21:20

ФОТО и ВИДЕО: В столкновении легковушки, микроавтобуса и грузовика пострадал человек


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Сегодня в 16:47 произошла авария на 62 км шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме, где столкнулись легковой автомобиль, микроавтобус и грузовик.

По предварительной информации, автомобиль KIA хотел совершить поворот налево, но водитель двигавшегося сзади грузовика Scania не справился с управлением и врезался как в KIA, так и в микроавтобус Peugeot.

Водителя микроавтобуса — 29-летнего мужчину — доставили в больницу. Больше никто не пострадал.

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