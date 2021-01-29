ФОТО и ВИДЕО: В столкновении легковушки, микроавтобуса и грузовика пострадал человек

По предварительной информации, автомобиль KIA хотел совершить поворот налево, но водитель двигавшегося сзади грузовика Scania не справился с управлением и врезался как в KIA, так и в микроавтобус Peugeot.

Водителя микроавтобуса — 29-летнего мужчину — доставили в больницу. Больше никто не пострадал.