ФОТО И ВИДЕО | В столкновении двух автомобилей Volkswagen на Сааремаа пострадала 86-летняя женщина(1)
Сегодня в 16:51 полиция получила сообщение о ДТП на Сааремаа на 10-м километре Курессаареской окружной дороги, где столкнулись между собой двигавшийся из Курессааре в сторону Насва Volkswagen Caravelle и совершавший поворот налево по Лахекюла теэ Volkswagen Golf.
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