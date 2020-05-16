ФОТО И ВИДЕО | В столкновении двух автомобилей Volkswagen на Сааремаа пострадала 86-летняя женщина

Скорая помощь доставила в больницу управлявшую Golf 86-летнюю женщину. Находившаяся за рулем Caravelle 25-летняя женщина сама обратилась в травмпункт.

По первоначальным данным, Golf выехал перед ехавшим по главной дороге Caravelle.

В обеих машинах находились только водители. Все обстоятельства случившегося еще выясняются.

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