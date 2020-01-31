ФОТО И ВИДЕО | В Сауэ загорелся школьный автобус. Свидетель утверждает, что прямо на ходу

Один из свидетелей происшествия, который позвонил и сообщил спасателям об инциденте, рассказал Delfi, что автобус загорелся прямо во время движения.

"Автобус мчался на большой скорости в 17.00 по улице Вялья, мне навстречу, оставляя позади себя клубы дыма и искр. Автобус горел уже во время движения, но водитель так и не остановился", — высказал свое удивление очевидец.

Вялья теэ находится от парковки Maxima, по словам свидетеля, примерно на расстоянии полукилометра. Водителю трудно было не заметить возгорания. "У меня осталось впечатление, что он куда-то очень спешил".

По данным спасателей, произошло возгорание моторного отсека.

"Сейчас не можем сказать, автобус загорелся на парковке или во время движения, но можем заверить, что, к счастью, детей в автобусе не было, и водитель не пострадал", — сообщили Delfi в Спасательном департаменте.