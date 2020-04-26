26.04.2020, 09:47

ФОТО и ВИДЕО | В Рапламаа сгорел сеновал


EST

В Рапламаа, в деревне Валгу около часу ночи люди увидели горящий сарай с сеном и вызвали пожарных.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, то крыша сарая уже провалилась внутрь.

Пожар был потушен, люди в результате происшествия не пострадали.

Причину пожара устанавливается, известно, что в сарае не было электрической проводки.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: