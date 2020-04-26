26.04.2020, 09:47
ФОТО и ВИДЕО | В Рапламаа сгорел сеновал
В Рапламаа, в деревне Валгу около часу ночи люди увидели горящий сарай с сеном и вызвали пожарных.
В Рапламаа, в деревне Валгу около часу ночи люди увидели горящий сарай с сеном и вызвали пожарных.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, то крыша сарая уже провалилась внутрь.
Пожар был потушен, люди в результате происшествия не пострадали.
Причину пожара устанавливается, известно, что в сарае не было электрической проводки.
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