30.01.2021, 18:06
ФОТО и ВИДЕО | В Рапламаа пылает жилой дом
В субботу около 16 в Центр тревоги поступило сообщение, что в поселке Мярьямаа в Рапласком уезде горит жилой дом.
В субботу около 16 в Центр тревоги поступило сообщение, что в поселке Мярьямаа в Рапласком уезде горит жилой дом.
Как сообщили Delfi на месте инцидента, дом загорался сегодня два раза. Пока неизвестно, пострадал ли кто-то в пожаре.
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