30.01.2021, 18:06

ФОТО и ВИДЕО | В Рапламаа горел жилой дом

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В субботу около 16 в Центр тревоги поступило сообщение, что в поселке Мярьямаа в Рапласком уезде горит жилой дом.

Как сообщили Delfi на месте инцидента, дом загорался сегодня два раза. Пока неизвестно, пострадал ли кто-то в пожаре.

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