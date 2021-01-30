ФОТО и ВИДЕО | В Рапламаа горел жилой дом

В субботу около 16 в Центр тревоги поступило сообщение, что в поселке Мярьямаа в Рапласком уезде горит жилой дом.
Как сообщили Delfi на месте инцидента, дом загорался сегодня два раза. Пока неизвестно, пострадал ли кто-то в пожаре.
В субботу около 16 в Центр тревоги поступило сообщение, что в поселке Мярьямаа в Рапласком уезде горит жилой дом.
Как сообщили Delfi на месте инцидента, дом загорался сегодня два раза. Пока неизвестно, пострадал ли кто-то в пожаре.
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