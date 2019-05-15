15.05.2019, 14:56

ФОТО И ВИДЕО: В Рапла загорелся перевозивший детей автобус

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дополнено в 16:30
rus.delfi.ee
EST 28

Сегодня в 14:03 спасателям поступило сообщение о том, что в Рапла загорелся автобус, который вез детей на экскурсию.

Пресс-секретарь Спасательного департамента сказал Delfi, что дети вышли из автобуса и никто не пострадал. Возгорание было ликвидировано в 14:11.

Член правления Rapla Bussipark OÜ Майли Метсалу подтвердила: увы, такой достойный сожаления случай действительно произошел. ”Мы невероятно сожалеем, что это произошло. Техническое состояние автобусов проверено, и мы будем выяснять, отчего де такая поломка случилась. Мы относимся к этому очень серьезно”.


По ее словам, всех пассажиров доставили на место другим автобусом.

Причина случившегося выясняется.

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