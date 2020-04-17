ФОТО и ВИДЕО | В Раквере открытым пламенем полыхал магазин Rimi

В Раквере горел магазин Rimi.
Пресс-секретарь Идаского спасательного центра Евгения Парв сказала, что сообщение о пожаре потупило в 12:40.
К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.
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