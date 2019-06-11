11.06.2019, 17:13

ФОТО и ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне загорелась квартира

 (1)
rus.delfi.ee
EST

Сегодня в 16:19 Спасательному департаменту сообщили, что в Таллинне на улице Сыле горит квартира.

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, в квартире был один человек, который самостоятельно оттуда выбрался. Скорая помощь доставила жильца в больницу на осмотр.

Около 17 часов пожар по большей части был потушен. Еще занимаются проветриванием и проверкой квартиры.

По словам пресс-секретаря, сейчас неясно, с чего начался пожар.

Читайте также:
Читайте также: