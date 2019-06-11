ФОТО и ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне загорелась квартира

Сегодня в 16:19 Спасательному департаменту сообщили, что в Таллинне на улице Сыле горит квартира.
По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, в квартире был один человек, который самостоятельно оттуда выбрался. Скорая помощь доставила жильца в больницу на осмотр.
Около 17 часов пожар по большей части был потушен. Еще занимаются проветриванием и проверкой квартиры.
По словам пресс-секретаря, сейчас неясно, с чего начался пожар.
Видео инцидента с Симоньян и Соболь появилось в Сети
Пенсионерка из Витебска более 20 лет получала двойную пенсию
Женщина вышла замуж за инвалида: на свадьбе ее ждал сюрприз
Кот расправился со стаей крупных псов: курьезное видео