ФОТО и ВИДЕО: В Пыхья-Таллинне загорелась квартира

По словам пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, в квартире был один человек, который самостоятельно оттуда выбрался. Скорая помощь доставила жильца в больницу на осмотр.

Около 17 часов пожар по большей части был потушен. Еще занимаются проветриванием и проверкой квартиры.

По словам пресс-секретаря, сейчас неясно, с чего начался пожар.