ФОТО и ВИДЕО | В Пыхья-Таллинне открытым пламенем полыхал дом. Один человек погиб, 12 доставлены в больницу

Как сказали Delfi в Спасательном департаменте, из дома эвакуировали много людей, некоторых — через окна.

Всего было эвакуировано 15 человек, из которых 12 были доставлены в больницу на осмотр. В одной из квартир на первом этаже в 8:59 был обнаружен погибший человек.

Насколько известно, возгорание началось в одной из квартир. К настоящему моменту огонь перекинулся на чердак. Из-под крыши виднеется пламя.

Спасательный департамент советует местным жителям закрыть окна, чтобы не впускать внутрь домов дым.

Читатель RusDelfi также прислал в редакцию фотографию с места происшествия. "Фото сделано сразу после приезда второй бригады пожарных. Мы живем в соседнем доме", — написал он.

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Комментарий Спасательного департамента

13 февраля в 8:04 пришло сообщение, что в Таллинне на улице Пебре горит трехэтажное деревянное здание. На тот момент пламя уже распространилось выше первого этажа и быстро поднималось к крыше. Спасатели эвакуировали через окна 15 человек, из которых 12 были доставлены в больницу для обследования здоровья. Местные жители были оповещены о возможности отравления дымом от пожара.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили в квартире труп 75-летнего мужчины. У погибшего были проблемы со здоровьем, связанные с двигательной активностью. К сожалению, в квартире не было обнаружено дымового датчика, и никто из жильцов не слышал его сигнала, который мог бы спасти жизнь мужчины. По первоначальным данным, причиной пожара могло стать курение в квартире.