ФОТО и ВИДЕО | В Пыхья-Таллинне открытым пламенем полыхал дом. Один человек погиб, 12 доставлены в больницу(17)
Около 10 утра на улице Пебре в столичном районе Пельгулинна загорелся двухэтажный деревянный дом.
Около 10 утра на улице Пебре в столичном районе Пельгулинна загорелся двухэтажный деревянный дом.
Как сказали Delfi в Спасательном департаменте, из дома эвакуировали много людей, некоторых — через окна.
Всего было эвакуировано 15 человек, из которых 12 были доставлены в больницу на осмотр. В одной из квартир на первом этаже в 8:59 был обнаружен погибший человек.
Насколько известно, возгорание началось в одной из квартир. К настоящему моменту огонь перекинулся на чердак. Из-под крыши виднеется пламя.
Спасательный департамент советует местным жителям закрыть окна, чтобы не впускать внутрь домов дым.
Читатель RusDelfi также прислал в редакцию фотографию с места происшествия. "Фото сделано сразу после приезда второй бригады пожарных. Мы живем в соседнем доме", — написал он.
13 февраля в 8:04 пришло сообщение, что в Таллинне на улице Пебре горит трехэтажное деревянное здание. На тот момент пламя уже распространилось выше первого этажа и быстро поднималось к крыше. Спасатели эвакуировали через окна 15 человек, из которых 12 были доставлены в больницу для обследования здоровья. Местные жители были оповещены о возможности отравления дымом от пожара.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили в квартире труп 75-летнего мужчины. У погибшего были проблемы со здоровьем, связанные с двигательной активностью. К сожалению, в квартире не было обнаружено дымового датчика, и никто из жильцов не слышал его сигнала, который мог бы спасти жизнь мужчины. По первоначальным данным, причиной пожара могло стать курение в квартире.
В этом году в пожарах погибли пять человек, из них трое в Харьюмаа. В прошлом году всего в пожарах погибли 43 человека, 19 из которых люди старше 60-ти лет. Девять погибших были люди с ограниченными возможностями. Спасательный департамент обращает внимание на то, что у людей с ограниченными возможностями, проблемами со здоровьем могут быть сложности с обеспечением безопасности собственного жилья. Обратите внимание на своих пожилых родственников и близких. Помогите им обеспечить безопасность в их доме — проверяйте раз в месяц дымовой датчик, а если его нет, то помогите установить.
Управа предоставит жилье
Управа Пыхья-Таллинна окажет необходимую поддержку пострадавшим в результате пожара жителям дома на ул. Пебре. Сотрудники районной управы связались как с постарадавшими, так и с их близкими, и готовы оказать любую необходимую помощь.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, управа предоставит временное жилье всем, кто в этом нуждается.
«Специалисты управы сейчас выясняют, какая помощь требуется. Большинство людей, доставленных в больницу, по-прежнему там находятся, они в шоке и постепенно приходят в себя. Без крыши над головой мы никого не оставим – кризисные помещения в социальном доме на ул. Туулемаа готовы к принятию погорельцев. В случае необходимости мы готовы поддержать их также материально», - сказал Ярвелайд.
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