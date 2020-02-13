ФОТО и ВИДЕО | В Пыхья-Таллинне открытым пламенем полыхает дом. Один человек погиб, 12 доставлены в больницу

Как сказали Delfi в Спасательном департаменте, из дома эвакуировали много людей, некоторых — через окна.

Всего было эвакуировано 15 человек, из которых 12 были доставлены в больницу на осмотр. В одной из квартир на первом этаже в 8:59 был обнаружен погибший человек.

Насколько известно, возгорание началось в одной из квартир. К настоящему моменту огонь перекинулся на чердак. Из-под крыши виднеется пламя.

Спасательный департамент советует местным жителям закрыть окна, чтобы не впускать внутрь домов дым.

Читатель RusDelfi также прислал в редакцию фотографию с места происшествия. "Фото сделано сразу после приезда второй бригады пожарных. Мы живем в соседнем доме", — написал он.

Актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Lugeja foto