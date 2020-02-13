ФОТО и ВИДЕО | В Пыхья-Таллинне открытым пламенем полыхает дом. Один человек погиб, 12 доставлены в больницу(22)
Примерно полчаса назад на улице Пебре в столичном районе Пельгулинна загорелся двухэтажный деревянный дом.
Примерно полчаса назад на улице Пебре в столичном районе Пельгулинна загорелся двухэтажный деревянный дом.
Как сказали Delfi в Спасательном департаменте, из дома эвакуировали много людей, некоторых — через окна.
Всего было эвакуировано 15 человек, из которых 12 были доставлены в больницу на осмотр. В одной из квартир на первом этаже в 8:59 был обнаружен погибший человек.
Насколько известно, возгорание началось в одной из квартир. К настоящему моменту огонь перекинулся на чердак. Из-под крыши виднеется пламя.
Спасательный департамент советует местным жителям закрыть окна, чтобы не впускать внутрь домов дым.
Читатель RusDelfi также прислал в редакцию фотографию с места происшествия. "Фото сделано сразу после приезда второй бригады пожарных. Мы живем в соседнем доме", — написал он.
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