ФОТО и ВИДЕО | В Пыхья-Таллинне открытым пламенем горело здание, пожар был локализован к утру

”Сегодня вечером в 21:50 в Центр тревоги поступил сигнал о пожаре на улице Тёэстузе в Таллинне”, — сообщил Delfi представитель спасательного департамента.

Когда спасатели прибыли на место, здание полыхало открытым огнем, а крыша провалилась внутрь.

К утру пожар был локализован. На вскидку горели три здания промышленного комплекса общей площадью в 2000 квадратных метров.

В непосредственной близости от пожара жилых домов нет. На пожаре работали спасательные команды из Кесклинна, Копли, Ласнамяэ и Лиллекюла, а также добровольцы из Хюйру.

В связи с пожаром Спасательный департамент просил жителей Пыхья-Таллинна держать двери и окна квартир закрытыми. Улица Вольта была закрыта для движения, но к утру пятницы ее открыли.

Seoses Tööstuse tänava põlenguga palume Põhja-Tallinnas elavatel inimestel hoida uksed aknad suletud.

Liikumiseks hetkel suletud Volta tänav. — Päästeamet (@paasteamet) July 23, 2020