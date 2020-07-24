24.07.2020, 00:13

ФОТО и ВИДЕО | В Пыхья-Таллинне открытым пламенем горело здание, пожар был локализован к утру

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дополнено в 6:50
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В ночь на пятницу на улице Тёэстузе в Пыхья-Таллинне открытым огнем горело старое промышленное здание.

”Сегодня вечером в 21:50 в Центр тревоги поступил сигнал о пожаре на улице Тёэстузе в Таллинне”, — сообщил Delfi представитель спасательного департамента.

Когда спасатели прибыли на место, здание полыхало открытым огнем, а крыша провалилась внутрь.

К утру пожар был локализован. На вскидку горели три здания промышленного комплекса общей площадью в 2000 квадратных метров.

В непосредственной близости от пожара жилых домов нет. На пожаре работали спасательные команды из Кесклинна, Копли, Ласнамяэ и Лиллекюла, а также добровольцы из Хюйру.

В связи с пожаром Спасательный департамент просил жителей Пыхья-Таллинна держать двери и окна квартир закрытыми. Улица Вольта была закрыта для движения, но к утру пятницы ее открыли.

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