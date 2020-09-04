04.09.2020, 18:36

ФОТО и ВИДЕО | В Пыхья-Таллинне на улице Ситси горят сараи, пострадали два человека

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В пятницу вечером в Копли произошел пожар в районе улицы Ситси. Как сообщил Delfi читатель, на месте пожарные и скорая помощь.

Пыхьяский спасательный центр сообщил Delfi, что на улице Ситси горели сараи, внутри которых были обнаружены двое человек с ожогами. К счастью, пострадавшие живы.

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