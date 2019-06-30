30.06.2019, 09:02

ФОТО и ВИДЕО: В Пярну моторная лодка врезалась в мост и перевернулась

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дополнено в 10:23
rus.delfi.ee
EST 12

Вчера около 23 часов в Пярну произошел несчастный случай: двое человек отправились на моторной лодке на реку, но не справились с управлением и врезались в Кесклиннаский мост.

В Центре тревоги Delfi сказали, что что лодка длиною в четыре метра в результате столкновения перевернулись. Люди самостоятельно вплавь добрались до берега.


На место прибыли как спасатели, так и полиция и скорая. Судно было доставлено на берег. Медики осмотрели выбравшихся на берег людей, и с ними, к счастью, все было в порядке.

Точные причины выясняются.

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