ФОТО и ВИДЕО: В Пярну моторная лодка врезалась в мост и перевернулась

В Центре тревоги Delfi сказали, что что лодка длиною в четыре метра в результате столкновения перевернулись. Люди самостоятельно вплавь добрались до берега.



На место прибыли как спасатели, так и полиция и скорая. Судно было доставлено на берег. Медики осмотрели выбравшихся на берег людей, и с ними, к счастью, все было в порядке.

Точные причины выясняются.