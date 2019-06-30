30.06.2019, 09:02
ФОТО и ВИДЕО: В Пярну моторная лодка врезалась в мост и перевернулась(11)
дополнено в 10:23
Вчера около 23 часов в Пярну произошел несчастный случай: двое человек отправились на моторной лодке на реку, но не справились с управлением и врезались в Кесклиннаский мост.
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