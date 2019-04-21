21.04.2019, 09:03

ФОТО и ВИДЕО | В пожаре в многоквартирном доме погибли два человека: причиной трагедии мог стать захламленный подвал

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дополнено в 12:42
rus.delfi.ee
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Hukkunuga tulekahju Kundas
Hukkunuga tulekahju KundasFoto: Kaspar Pokk

Вчера в 21:14 Центр тревоги получил сообщение о том, что подъезд четырехэтажного дома на улице Мяэ в Кунда заполнен дымом.

На место прибыли спасательные команды Кунда, Раквере, Тапа и Кивыли, оперативный дежурный, спасатели-добровольцы и пять бригад скорой помощи.


Спасатели вошли в здание и обнаружили тело женщины. Очаг возгорания, который оказался в подвале, был ликвидирован к 21:36. Спасатели проверили квартиры и вывели из задымленного здания семь человек. Все они были переданы медикам. Три человека получили первую помощь на месте, четыре были доставлены в больницу. Сегодня днем пришло сообщение, что один из доставленных в больницу мужчин скончался.


Точные причины пожара установит следствие. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за возгорания старой мебели, находившейся в подвале.

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