ФОТО и ВИДЕО | В пожаре в многоквартирном доме погибли два человека: причиной трагедии мог стать захламленный подвал

На место прибыли спасательные команды Кунда, Раквере, Тапа и Кивыли, оперативный дежурный, спасатели-добровольцы и пять бригад скорой помощи.



Спасатели вошли в здание и обнаружили тело женщины. Очаг возгорания, который оказался в подвале, был ликвидирован к 21:36. Спасатели проверили квартиры и вывели из задымленного здания семь человек. Все они были переданы медикам. Три человека получили первую помощь на месте, четыре были доставлены в больницу. Сегодня днем пришло сообщение, что один из доставленных в больницу мужчин скончался.

Точные причины пожара установит следствие. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за возгорания старой мебели, находившейся в подвале.