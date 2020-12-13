ФОТО и ВИДЕО | В Пирита столкнулись два автомобиля, водители устроили драку(14)
Сегодня после обеда возле Пиритаского рынка произошло ДТП, которое закончилось дракой.
Сегодня после обеда возле Пиритаского рынка произошло ДТП, которое закончилось дракой.
Сегодня около трех часов дня полиция получила вызов, что на Меривялья теэ возле рынка в Пирита столкнулись две машины. По первоначальным данным, выезжающий из парковки автомобиль Mazda не пропустил ехавшего по главной водителя Chrysler. В происшествии никто не пострадал.
После аварии между двумя водителями произошла драка, для выяснения деталей полиция начала делопроизводство. По словам очевидца, драку начал водитель, в которого врезались.
В свете происшествия полиция напоминает водителям, что если они не уверены, главная ли там дорога или второстепенная, они должны действовать так, как если бы они находились на второстепенной дороге, и уступить дорогу другому транспортному средству. Также не стоит за рулем заниматься посторонними вещами — звонить без громкой связи или отправлять сообщения.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
3 неисправности, при которых машину пора продавать
5 наклеек под капотом, о которых напрасно никто не задумывается
Умирая от КОВИД, медбрат успел записать это видео
Раскрыто влияние витамина D на течение коронавируса