ФОТО и ВИДЕО | В Пирита столкнулись два автомобиля, водители устроили драку

Сегодня около трех часов дня полиция получила вызов, что на Меривялья теэ возле рынка в Пирита столкнулись две машины. По первоначальным данным, выезжающий из парковки автомобиль Mazda не пропустил ехавшего по главной водителя Chrysler. В происшествии никто не пострадал.

После аварии между двумя водителями произошла драка, для выяснения деталей полиция начала делопроизводство. По словам очевидца, драку начал водитель, в которого врезались.

В свете происшествия полиция напоминает водителям, что если они не уверены, главная ли там дорога или второстепенная, они должны действовать так, как если бы они находились на второстепенной дороге, и уступить дорогу другому транспортному средству. Также не стоит за рулем заниматься посторонними вещами — звонить без громкой связи или отправлять сообщения.

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