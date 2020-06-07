07.06.2020, 20:01

ФОТО и ВИДЕО: В Пирита автомобиль упал в воду

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ФОТО и ВИДЕО: В Пирита автомобиль упал в воду
Mersu vajus vette.

Сегодня около трех часов дня центр тревоги получил сообщение о том, что в порту яхт-клуба ”Калев” в Пирита в воду упал автомобиль.

Прибывшие на место спасатели стабилизировали транспортное средство, после чего при помощи буксира вытащили его на берег. К счастью, в ходе инцидента люди не пострадали.

Пока неясно, что стало причиной: опущенный ручник или скользкий причал. Более подробных комментариев служба спасения дать не смогла.

Также смотрите видео! Автор: Виктория Скрынник

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