20.01.2021, 11:26

ФОТО и ВИДЕО | В одном и том же месте за короткий интервал произошло две аварии

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Сегодня утром на шоссе Вяэна-Кейла-Йоа в районе деревни Тислери произошли две аварии с небольшим интервалом. В каждой аварии участвовали два автомобиля.

Сначала на дороге произошло столкновение двигавшихся навстречу друг другу автомобилей, после чего еще один автомобиль врезался сзади в автомобиль, остановившийся у обочины.

К счастью, никто не пострадал. Далее авариями займутся страховые компании.

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