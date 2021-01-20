20.01.2021, 11:26
ФОТО и ВИДЕО | В одном и том же месте за короткий интервал произошло две аварии(1)
Сегодня утром на шоссе Вяэна-Кейла-Йоа в районе деревни Тислери произошли две аварии с небольшим интервалом. В каждой аварии участвовали два автомобиля.
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