14.10.2019, 09:35

ФОТО и ВИДЕО: В Нымме внедорожник врезался в жилой дом. Пострадал ребенок, водитель сбежал

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дополнено в 11:03
rus.delfi.ee
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Сегодня в 06:45 утра в столичном районе Нымме легковой автомобиль врезался в жилой дом. В это время в доме спал ребенок, который в результате случившегося пострадал. Водитель с места происшествия скрылся.

По имеющимся данным, водитель внедорожника Mercedes-Benz GLE350 при совершении поворота на Пярну мнт потерял контроль над управлением и врезался в дом, стоящий на углу Пярну мнт и улицы Рохелине. В это время по другую сторону от стены в доме спал ребенок. Он был сразу передан прибывшим на место медикам. К счастью, ребенок отделался царапинами и ссадинами, однако скорая все же доставила его в больницу, чтобы окончательно убедиться, что его здоровью ничего не угрожает.

Отец ребенка рассказал Delfi, что вся комната была в обломках. Завалило и ребенка, и отцу пришлось буквально выкапывать его из завала.

Отец сказал, что соседи видели, как водитель несколько раз пытался сдать на автомобиле назад и уехать, что ему не удалось. Тогда он решил скрыться с места аварии на ”своих двоих”.

По словам отца, дом застрахован. Его владелец уже оповещен о случившемся. Страховая фирма предоставит семье временное жилье. Будет ли семья снимать этот дом дальше, мужчина пока сказать не смог.

Сейчас сбежавшего водителя ищет полиция.

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