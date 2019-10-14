ФОТО и ВИДЕО: В Нымме внедорожник врезался в жилой дом. Пострадал ребенок, водитель сбежал

По имеющимся данным, водитель внедорожника Mercedes-Benz GLE350 при совершении поворота на Пярну мнт потерял контроль над управлением и врезался в дом, стоящий на углу Пярну мнт и улицы Рохелине. В это время по другую сторону от стены в доме спал ребенок. Он был сразу передан прибывшим на место медикам. К счастью, ребенок отделался царапинами и ссадинами, однако скорая все же доставила его в больницу, чтобы окончательно убедиться, что его здоровью ничего не угрожает.

Отец ребенка рассказал Delfi, что вся комната была в обломках. Завалило и ребенка, и отцу пришлось буквально выкапывать его из завала.

Отец сказал, что соседи видели, как водитель несколько раз пытался сдать на автомобиле назад и уехать, что ему не удалось. Тогда он решил скрыться с места аварии на ”своих двоих”.

По словам отца, дом застрахован. Его владелец уже оповещен о случившемся. Страховая фирма предоставит семье временное жилье. Будет ли семья снимать этот дом дальше, мужчина пока сказать не смог.

Сейчас сбежавшего водителя ищет полиция.