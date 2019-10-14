ФОТО и ВИДЕО: В Нымме машина врезалась в жилой дом. Пострадал ребенок, водитель сбежал

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Mercedes потерял контроль над управлением и врезался в стоящий у дороги дом. В это время по другую сторону от стены в доме спал ребенок. Он был сразу передан прибывшим на место медикам. К счастью, ребенок отделался царапинами и ссадинами.

Водитель несколько раз пытался сдать назад и уехать. В итоге место происшествия он все-таки покинул. Сейчас его ищет полиция.