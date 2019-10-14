14.10.2019, 09:35
ФОТО и ВИДЕО: В Нымме машина врезалась в жилой дом. Пострадал ребенок, водитель сбежал
Сегодня в 06:45 утра в столичном районе Нымме легковой автомобиль врезался в жилой дом. В это время в доме спал ребенок, который в результате случившегося пострадал. Водитель с места происшествия скрылся.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Mercedes потерял контроль над управлением и врезался в стоящий у дороги дом. В это время по другую сторону от стены в доме спал ребенок. Он был сразу передан прибывшим на место медикам. К счастью, ребенок отделался царапинами и ссадинами.
Водитель несколько раз пытался сдать назад и уехать. В итоге место происшествия он все-таки покинул. Сейчас его ищет полиция.
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