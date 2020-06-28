28.06.2020, 12:46

ФОТО И ВИДЕО | В Нарва-Йыэсуу мопедист с признаками наркотического опьянения пытался сбежать от полиции и врезался в автомобиль

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Прошлой ночью около полуночи в Нарва-Йыэсуу на улице Айа произошла авария: совершавший подозрительные маневры и ехавший без огней водитель мопеда проигнорировал сигнал полиции остановиться и, набрав большую скорость, попытался сбежать, протаранив двигавшийся по той же дороге автомобиль.

Сбоку врезались в автомобиль Opel Insignia, который как раз совершал поворот налево, чтобы уступить дорогу полицейской машине. В столкновении двух транспортных средств водитель автомобиля не пострадал, но водитель мопеда получил легкие ссадины.

Полиция выяснила, что мопедом управлял 29-летний мужчина, у которого были внешние признаки наркотического опьянения. После оказания первой помощи его отвезли вытрезвляться.

Тот же мужчина попадался полиции на различных нарушениях ПДД и раньше — в том числе на управлении транспортным средством в то время, когда он употреблял наркотики.

Для выяснения деталей случившегося полиция начала делопроизводство.

Avarii Narva-Jõesuus. Foto: Lugeja foto.


Avarii Narva-Jõesuus. Foto: Lugeja foto.
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