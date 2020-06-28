ФОТО И ВИДЕО | В Нарва-Йыэсуу мопедист с признаками наркотического опьянения пытался сбежать от полиции и врезался в автомобиль(2)
Прошлой ночью около полуночи в Нарва-Йыэсуу на улице Айа произошла авария: совершавший подозрительные маневры и ехавший без огней водитель мопеда проигнорировал сигнал полиции остановиться и, набрав большую скорость, попытался сбежать, протаранив двигавшийся по той же дороге автомобиль.
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