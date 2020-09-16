16.09.2020, 10:30
ФОТО И ВИДЕО | В Мяннику столкнулись легковушка и грузовик, один из водителей погиб(15)
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В 9:15 на четвертом километре шоссе Таллинн-Саку столкнулись грузовик Scania и легковой автомобиль Volvo S60. Водитель Volvo погиб на месте происшествия, сообщила полиция Delfi.
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