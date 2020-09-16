16.09.2020, 10:30

ФОТО И ВИДЕО | В Мяннику столкнулись легковушка и грузовик, один из водителей погиб

 (16)
дополнено
EST 22

В 9:15 на четвертом километре шоссе Таллинн-Саку столкнулись грузовик Scania и легковой автомобиль Volvo S60. Водитель Volvo погиб на месте происшествия, сообщила полиция Delfi.

Движение на месте происшествия перенаправлено, и более точные обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: Александр Гайдар

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: