16.09.2020, 10:30
ФОТО И ВИДЕО | В Мяннику столкнулись легковушка и грузовик, один из водителей погиб(16)
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В 9:15 на четвертом километре шоссе Таллинн-Саку столкнулись грузовик Scania и легковой автомобиль Volvo S60. Водитель Volvo погиб на месте происшествия, сообщила полиция Delfi.
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