16.09.2020, 10:30

ФОТО И ВИДЕО | В Мяннику столкнулись легковушка и грузовик, оба водителя серьезно пострадали

 (8)
EST 7

В 9:15 произошло ДТП на четвертом километре шоссе Таллинн-Саку, где столкнулись грузовик Scania и легковой автомобиль Volvo S60.

Движение перенаправлено, точные детали инцидента выясняются.

Полиция сообщила Delfi, что, согласно первоначальной информации, в обоих машинах серьезно пострадали люди.

Фото: Александр Гайдар
Читайте также: