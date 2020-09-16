16.09.2020, 10:30
ФОТО И ВИДЕО | В Мяннику столкнулись легковушка и грузовик, оба водителя серьезно пострадали(12)
В 9:15 произошло ДТП на четвертом километре шоссе Таллинн-Саку, где столкнулись грузовик Scania и легковой автомобиль Volvo S60.
В 9:15 произошло ДТП на четвертом километре шоссе Таллинн-Саку, где столкнулись грузовик Scania и легковой автомобиль Volvo S60.
Движение перенаправлено, точные детали инцидента выясняются.
Полиция сообщила Delfi, что, согласно первоначальной информации, в обоих машинах серьезно пострадали люди.
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