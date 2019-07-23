ФОТО и ВИДЕО | В Маарду сильный пожар, черный дым виден издалека. Есть пострадавший(5)
В Центр тревоги поступил вызов в Маарду на улицу Лао, где, как видно, сильный пожар. Сообщение поступило в 11:57. Горят производственные помещения.
В Центр тревоги поступил вызов в Маарду на улицу Лао, где, как видно, сильный пожар. Сообщение поступило в 11:57. Горят производственные помещения.
По первоначальным данным есть один пострадавший — он получил ожоги. Его отвезли в больницу.
Пресс-секретарь Cеверного спасательного центра сообщил, что людей эвакуировали из опасной зоны в радиусе 200-метров от горящего здания.
Спасательный департамент советует всем людям, которые живут рядом, закрыть окна и по-возможности не выходить из дома. Также не приходить к месту пожара. В ходе пожара образуется много черного дыма, который может навредить здоровью.
Пресс-секретарь добавил, что пожар интенсивный, так как на складе есть цистерны со спиртным и ацетоном.
Это четвертая степень пожара. Это значит, что площадь пожара превышает 1000 квадратных метров, а объем пламя 5000 кв.метров.
Дополнительная информация: 53410759
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