ФОТО и ВИДЕО | В Маарду сильный пожар, черный дым виден издалека. Есть пострадавший

По первоначальным данным есть один пострадавший — он получил ожоги. Его отвезли в больницу.

Пресс-секретарь Cеверного спасательного центра сообщил, что людей эвакуировали из опасной зоны в радиусе 200-метров от горящего здания.

Спасательный департамент советует всем людям, которые живут рядом, закрыть окна и по-возможности не выходить из дома. Также не приходить к месту пожара. В ходе пожара образуется много черного дыма, который может навредить здоровью.

Пресс-секретарь добавил, что пожар интенсивный, так как на складе есть цистерны со спиртным и ацетоном.

Это четвертая степень пожара. Это значит, что площадь пожара превышает 1000 квадратных метров, а объем пламя 5000 кв.метров.

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