ФОТО и ВИДЕО | В Маарду сильный пожар, черный дым виден издалека. Есть пострадавший rus.delfi.ee EST

Maardus põleb Foto: Delfi lugeja

В Центр тревоги поступил вызов в Маарду на улицу Лао, где, как видно, сильный пожар. Сообщение поступило в 11:57. По первоначальным данным, есть один пострадавший — он получил ожоги.