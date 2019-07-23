23.07.2019, 12:19

ФОТО и ВИДЕО | В Маарду сильный пожар, черный дым виден издалека. Есть пострадавший

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rus.delfi.ee
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Maardus põleb
Maardus põlebFoto: Delfi lugeja

В Центр тревоги поступил вызов в Маарду на улицу Лао, где, как видно, сильный пожар. Сообщение поступило в 11:57. По первоначальным данным, есть один пострадавший — он получил ожоги.

По словам очевидцев, вокруг места происшествия множество машин полиции, скорой помощи и спасателей.

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