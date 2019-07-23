23.07.2019, 12:19
ФОТО и ВИДЕО | В Маарду сильный пожар, черный дым виден издалека. Есть пострадавший(5)
постоянно дополняется
В Центр тревоги поступил вызов в Маарду на улицу Лао, где, как видно, сильный пожар. Сообщение поступило в 11:57. По первоначальным данным, есть один пострадавший — он получил ожоги.
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске
Ученые поразили: чья кровь очень нравится комарам
Шанса нет? Валуев на грани смерти?
Подводники потушили огонь: что их убило на самом деле