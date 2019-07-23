ФОТО и ВИДЕО | В Маарду открытым пламенем полыхал ангар с цистернами с растворителями. Дымом заволокло всю округу

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В Центр тревоги поступил вызов в Маарду на улицу Лао. Сообщение поступило в 11:57. Спасатели выяснили, что на месте горел ангар, а также цистерны с различными растворителями, используемых в промышленности. В ходе пожара цистерны взрывались, а ангар был полностью разрушен.



На месте созвали штаб из представителей Спасательного департамента, Департамента полиции и погранохраны и скорой помощи. Тушением пожара занималось 17 единиц спасательной техники. С помощью дрона и специальных роботов спасатели обнаружили, что цистерны с опасным веществом пустые и опасности взрыва отсутствует. Вскоре после 15:00 людям разрешили вернуться в близлежащие здания и офисные помещения.

На месте присутствовал и специальный отряд по борьбе с химическими загрязнением, который регулярно отслеживал наличие радиации в воздухе. Однако опасности обнаружено не было.

В пожаре пострадал один человек. Всего эвакуировали с радиуса опасной площади в 200 метров 14 человек. Во время тушения пожара было перекрыто дорожное движение на улице Комбинаади на участке от перекрестка Фосфорийди до перекрестка с круговым движением Пыхьяранна.

Причины и обстоятельства пожара выясняются в ходе расследования.

До этого

Корреспондент RusDelfi передает с места событий, что территория огорожена, ближе, чем на 500 метров не пускают. Пожарные продолжают работать с огнем. "Трудно судить о количестве борющихся с огнем спасателей. Однако в последние пять минут к уже имеющимся нарядам присоединились экипажи еще трех машин", — добавил он.