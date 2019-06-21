ФОТО и ВИДЕО | В Ляэнемаа в результате столкновения загорелся микроавтобус
Сегодня в волости Ляэне-Нигула в деревне Линнамяэ произошло столкновение микроавтобуса и легковушки. Микроавтобус загорелся, но к настоящему моменту огонь потушен. В ДТП никто не пострадал.
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