ФОТО и ВИДЕО | В Ляэнемаа в результате столкновения загорелся микроавтобус

Сегодня около 15 часов полиция получила сообщение о ДТП в Ляэнемаа на шоссе Харью-Ристи-Ригулди-Вынткюла. Столкнулись микроавтобус Opel и автомобиль Toyota, после чего микроавтобус загорелся.

Спасательный центр получил сообщение о случившемся в 15:03, и возгорание потушили.

Движение на этом отрезке шоссе закрыто, дорожное покрытие повреждено, потому что от огня туда расплавились осколки стекла.

Полиция выясняет более точные обстоятельства случившегося.