21.06.2019, 16:16

ФОТО и ВИДЕО | В Ляэнемаа в результате столкновения загорелся микроавтобус


rus.delfi.ee
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Сегодня в волости Ляэне-Нигула в деревне Линнамяэ произошло столкновение микроавтобуса и легковушки. Микроавтобус загорелся, но к настоящему моменту огонь потушен. В ДТП никто не пострадал.

Сегодня около 15 часов полиция получила сообщение о ДТП в Ляэнемаа на шоссе Харью-Ристи-Ригулди-Вынткюла. Столкнулись микроавтобус Opel и автомобиль Toyota, после чего микроавтобус загорелся.

Спасательный центр получил сообщение о случившемся в 15:03, и возгорание потушили.

Движение на этом отрезке шоссе закрыто, дорожное покрытие повреждено, потому что от огня туда расплавились осколки стекла.

Полиция выясняет более точные обстоятельства случившегося.

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